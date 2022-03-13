Трех мужчин, подозреваемых в подрывной деятельности в пользу РФ, задержали на Днепропетровщине

За прошедшие сутки на Днепропетровщине задержаны трое мужчин, подозреваемых в подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

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"За прошедшие дни в Днепропетровской области задержаны трое мужчин, которые могут быть причастны к подрывной деятельности в пользу спецслужб России. Их задержали 12 марта в г. Днепр и г. Синельниково", - говорится в сообщении.

В Нацполиции информируют, что двое мужчин активно агитировали за изменение государственной границы Украины и переход на сторону России, а житель Синельниковского района подозревается в причастности к диверсионно-разведывательной деятельности.

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"Все трое были переданы Службе безопасности Украины для проверки и дальнейшего расследования", – говорится в сообщении.