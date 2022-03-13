Обстрел Яворовского полигона: 35 погибших, 134 раненых, - Львовская ОВА

К 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов. Однако, согласно новым данным, число погибших составило 35 человек. Увеличилось и количество раненых.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Следовательно, должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями. От имени всей Львовщины выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы не забудем ни одного Героя и не простим ни одного оккупанта!", - отметил Максим Козицкий.

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Напомним, сегодня ночью оккупант выпустил 30 ракет в Международный центр миротворчества и безопасности в с. Старичи Яворовского района. Ранее сообщалось, что 9 человек погибли, а 57 получили ранения.