Новости • Война

Обстрел Яворовского полигона: 35 погибших, 134 раненых, - Львовская ОВА

59 434162
Обстрел Яворовского полигона: 35 погибших, 134 раненых, - Львовская ОВА
К 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов. Однако, согласно новым данным, число погибших составило 35 человек. Увеличилось и количество раненых.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Следовательно, должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями. От имени всей Львовщины выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы не забудем ни одного Героя и не простим ни одного оккупанта!", - отметил Максим Козицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Яворовского полигона – это сигнал для НАТО, - МВД Украины

Напомним, сегодня ночью оккупант выпустил 30 ракет в Международный центр миротворчества и безопасности в с. Старичи Яворовского района. Ранее сообщалось, что 9 человек погибли, а 57 получили ранения.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Dron
    .... на 18й день войны не догадывались, что враг может ударить по военному полигону и не рассредоточили личный состав?
  • Виктор Попов 9b3a3d2e
    За такий катастрофічний прорахунок голови треба відкручувати.
  • V 2af7597c
    Я вже давно служив в армії, але й досі пам'ятаю, що при загрозі обстрілу, треба розосереджуватися. А тут, при всьому, при тому, людей тримали у стаціонарних приміщеннях, які є на усіх картах. І це при наявності касетних боєголовок, які накривають велику площу. У нас війна, чи що?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости