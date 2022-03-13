"Нас кидают на бабки", - оккупант. АУДИО

Служба безопасности Украины обнародовала запись перехваченного разговора оккупанта. Он обеспокоен тем, что не получит 2 тыс. долларов за убийства украинцев.

Запись опубликована на канале СБУ в телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.

Из аудиоперехвата следует, что обещанные средства военные РФ не получают и потому готовы дезертировать. "Страшно, что кидают на бабки", - говорит российский военный.

"В этой фразе – весь цинизм российских захватчиков. Им все равно, что они убивают украинских детей, целые семьи и бомбят роддомы. Неважно, что погибают десятки тысяч их собственных солдат. Российского оккупанта беспокоит только одно: за убийство украинцев он не получает свои $2 тыс.", - говорится в сообщении СБУ под обнародованной аудиозаписью.

В СБУ отмечают: "Итак, "большая армия" Путина понемногу превращается в армию дезертиров. Некоторые воины убегают, даже не дождавшись обещанной ежемесячной зарплаты. Потому что понимают: жизнь дороже".

"А для тех из оккупантов, для кого все же важнее деньги, у нас есть хорошая новость: украинцы обеспечат им бесплатную отправку домой… в мешках для трупов", - отметили в украинской спецслужбе.