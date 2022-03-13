Новости • Агрессия России против Украины, Война

"Нас кидают на бабки", - оккупант. АУДИО

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"Нас кидают на бабки", - оккупант. АУДИО
Служба безопасности Украины обнародовала запись перехваченного разговора оккупанта. Он обеспокоен тем, что не получит 2 тыс. долларов за убийства украинцев.

Запись опубликована на канале СБУ в телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.

Из аудиоперехвата следует, что обещанные средства военные РФ не получают и потому готовы дезертировать. "Страшно, что кидают на бабки", - говорит российский военный.

"В этой фразе – весь цинизм российских захватчиков. Им все равно, что они убивают украинских детей, целые семьи и бомбят роддомы. Неважно, что погибают десятки тысяч их собственных солдат. Российского оккупанта беспокоит только одно: за убийство украинцев он не получает свои $2 тыс.", - говорится в сообщении СБУ под обнародованной аудиозаписью.

В СБУ отмечают: "Итак, "большая армия" Путина понемногу превращается в армию дезертиров. Некоторые воины убегают, даже не дождавшись обещанной ежемесячной зарплаты. Потому что понимают: жизнь дороже".

"А для тех из оккупантов, для кого все же важнее деньги, у нас есть хорошая новость: украинцы обеспечат им бесплатную отправку домой… в мешках для трупов", - отметили в украинской спецслужбе.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Daniil Markelov


    @markelov_dan

    ·
    7 ч



    «Полина Ковалева - дочь русского военного преступника Сергея Лаврова отмывает деньги здесь». С такими лозунгами люди пришли к дому дочери Лаврова в Лондоне

  • piter piter
    - Мам, я на Украине, в плену. Тут наши мирных людей убивают.
    - А какая там погода, сынок? И можно купить 100 баксов?
  • Ірландія
    В багатьох дзвінків від полонених до своєї дружини я чую голос маленьких дітей , гра іграшками . А папаші їхні приїхали вбивати інших діточок за гроші . Цинічна картинка
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