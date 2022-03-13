"Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха!" - полковник авиации РФ Штерн обратился к российским военным летчикам. ВИДЕО

Житель Черкасс, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, полковник авиации Геннадий Исаакович Штерн, обратился с призывом к российским военным лётчикам немедленно прекратить уничтожение мирных украинских городов и сел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Он в частности заявил:

"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России!

Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить.

Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили, я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться.

Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха.

Жду вашего исходящего из моего обращения решения.

Время не ждет!

Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации!

Полковник Геннадий Штерн"

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Как сообщается, Геннадий Штерн больше тридцати лет жизни отдал военной авиации. В 1970 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище, в 1982-м - Ленинградскую академию авиации.

До 1999 года проходил службу в авиационных частях, соединениях и объединениях ВВС СССР, затем в ВВС РФ в должностях летчика-инструктора, командира звена, зам. командира и командира эскадрильи, зам. командира полка, зам. начальника Летно-методического отдела училища, начальника Летно-методической группы ВВС СКВО, старшего лётчика-инспектора Боевой подготовки и старшего инспектора-летчика по безопасности полетов 4-й Воздушной Армии. Освоил более 30 типов и модификаций самолетов. Общий налет составляет 4598 часов. Участник боевых действий, инвалид войны II группы.