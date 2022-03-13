"Путин, проснись, ты обоссался": в Херсоне протестуют против российских оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 марта, в Херсоне проходит акция протеста против российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Митинг на площади Свободы в Херсоне продолжается. Люди кричат "Херсон – это Украина!", - сообщает издание.

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"Митинг в Херсоне. В городе празднуют день освобождения города от нацистов (13.03.1944). Пока оккупанты заявляют, что они освободили город (интересно, от кого?), местные жители активно выходят на акции протеста против российских захватчиков", - сообщает NEXTA Live.















