Новости • Война

"Путин, проснись, ты обоссался": в Херсоне протестуют против российских оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 12434
Сегодня, 13 марта, в Херсоне проходит акция протеста против российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Митинг на площади Свободы в Херсоне продолжается. Люди кричат "Херсон – это Украина!", - сообщает издание.

Также смотрите: Российские оккупанты готовятся провести на Херсонщине псевдореферендум по созданию "ХНР", - депутат облсовета Хлань. ВИДЕО

"Митинг в Херсоне. В городе празднуют день освобождения города от нацистов (13.03.1944). Пока оккупанты заявляют, что они освободили город (интересно, от кого?), местные жители активно выходят на акции протеста против российских захватчиков", - сообщает NEXTA Live.

Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 01
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 02
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 03
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 04
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 05
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 06
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 07
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоне протестуют против российских оккупантов 08

Топ комментарии

  • wittmann1980
    Не знаю как там люди ещё держатся, наверное, это очень тяжело. Стойкости вам, херсонцы.
  • Shanna Castellanos 84782519
    РЕСПЕКТ!!!Заголовок-в точку
  • Ярослав Скрипник
    Раби в параші так не зможуть.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости