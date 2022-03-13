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Россия уже заявляет, что готова к прямому диалогу Зеленского и Путина, - Подоляк

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Россия уже заявляет, что готова к прямому диалогу Зеленского и Путина, - Подоляк
Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сейчас обсуждается место проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным.

Также нарабатывается пакет договоренностей, учитывающий позицию Украины. Об этом Подоляк сообщил в эфире телеканала "24", передает Цензор.НЕТ.

По словам Подоляка, украинская сторона постоянно находится на связи с представителями России. Страна-агрессор уже заявляет, что готова к прямому диалогу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Сейчас мы ищем место и нарабатываем пакет договоренностей, который будет учитывать позицию Украины, и когда это уже будет наработано, согласовано, тогда президенты уже смогут встретиться и проработать конечные положения мирного договора... Я думаю, что не так уж долго нам нужно будет к этому идти", - заявил Подоляк.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    Подоляк заявив що «Україна та Росія наблизилися до компромісу у переговорному процесі»,

    А також що «четвертий раунд «перемовин» відбудеться тоді коли будуть напрацьовані «юридичні формати».

    Нікого не хвилює, що він це заявив КРЕМЛІВСЬКОМУ виданню «Коммєрсант»?

    З яких пір офіційні особи воюючої країни роздають інтерв'ю державі-окупанти, що вбиває наші міста та села?
    (c)Андрій Смолій
  • шурец
    опять хотите на те же грабли наступить?????????????
  • Xatto
    "пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України" - що воно несе??? І які перемовини і ДОГОВІР з Кацапнею? Досвід нічого не вчить? Та вони тим "договором" (як і всіма попередніми) просто підітруться!!! Молодці, розумники, АНАЛітики великі!!! Дайте час москалоті підготуватись до подальшого наступу! (
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