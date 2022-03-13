Танковая колонна оккупантов уничтожена на Черниговщине, - оперативное командование "Північ"

В Черниговской области защитники Украины уничтожили танковую колонну оккупантов, которая прорывалась в Киев.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Военные части и подразделения оперативного командования "Північ" продолжают успешно выполнять задачи по защите нашей родной Черниговской земли от "русских асвабадителей". На этот раз не повезло танковому подразделению, которое имело целью беспрепятственно пройти через наших защитников и выдвинуться в направлении столицы Украины.

После ожесточенного боя враг практически был уничтожен, а танкистам армии оккупанта так и не суждено было увидеть столицу нашей Родины", - говорится в сообщении.

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