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Оккупанты могут готовиться к наступлению на левобережную часть Киева, - Генштаб

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Оккупанты могут готовиться к наступлению на левобережную часть Киева, - Генштаб
Российские войска на подступах к Киеву с восточной стороны перешли к обороне. Не исключено, что после пополнения сил будет предпринята попытка наступления на левобережную часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Сообщается, что противник блокирует трассу Е95 в направлении Бровары-Борисполь и продолжает перегруппировку войск.

"Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування
    А что вам сровнять с землей блокпосты врага артиллерией или даже точкой У религия запрещает? Иликак всегда доведете до полного пздца а потом будете перемирия устраивать и в блокадный Киев гуманитарку возить под контролем рашистов?
  • НБ
    Потрібно формувати "знищувальні загони" і виходити на полювання в Київську область зараз а не чекати на блокпостах Києва готуючи відрами пельмені і попиваючи гарячий чайок. Кацапи поряд але розпорошені по селам де грабують, вбивають і гвалтують... "Пєльмєні вам нравяться?" В горло лізуть? Я не військовий, але навіть мені видається що обрана тактика пасивного очікування "великого наступу" під залпи артилерії по пристріляним напрямкам невірна! Що там ***** казало, памятаєте? "Курочка по зьорнишку тук-тук-тук". Вони тихо винищують населення київщини...
  • Шимус
    опа залутали ышо 1 бмд 4 или 3
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