Геращенко - Кадырову: Хватит отсиживаться в подвале в Иванкове, как крыса!
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Председатель Чечни Рамзан Кадыров может находиться в Иванкове на Киевщине.
Такую гипотезу высказал в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Недаром я призвал Кадырова приехать в Украину. Но ведь мы так не договаривались, Рамзан. Ты же не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове. Садись на танк – штурмуй Киев. Покажи себя, Рамзан, а не прячься, как крыса по подвалам!" , – написал Геращенко.
Впрочем, официального подтверждения, что Кадыров находится в Украине, пока нет.