Новости • Война

Геращенко - Кадырову: Хватит отсиживаться в подвале в Иванкове, как крыса!

45 48583
Геращенко - Кадырову: Хватит отсиживаться в подвале в Иванкове, как крыса!
Председатель Чечни Рамзан Кадыров может находиться в Иванкове на Киевщине.

Такую гипотезу высказал в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Недаром я призвал Кадырова приехать в Украину. Но ведь мы так не договаривались, Рамзан. Ты же не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове. Садись на танк – штурмуй Киев. Покажи себя, Рамзан, а не прячься, как крыса по подвалам!" , – написал Геращенко.

Впрочем, официального подтверждения, что Кадыров находится в Украине, пока нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные преступления и места пребывания кадыровских оккупантов в Украине. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Хорошая цель для Байрактара. Уничтожение этой Дичи потрясёт весь Кавказ, так что попытайтесь использовать шанс
  • Підлога Маккартні
    Смерть этого ******* полностью изменила бы ситуацию в Чечне. Режим бы пал и люди бы там открыли маленький, но фронт и резали бы русню им садили их на бутылки
  • Мобильный крематорий
    Представляю, что бы творилось на московии, возьми кадырку в плен.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости