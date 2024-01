ЕС осуждает похищение оккупантами мэров Мелитополя и Днепрорудного и считает это попыткой создания в Украине незаконных госструктур, - Боррель

Соответствующую запись он сделал в воскресенье на своей странице в твиттере, сообщает Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами. Это очередная атака на демократические институты в Украине и попытка создания нелегитимных альтернативных государственных структур в суверенной стране", - написал Боррель.

The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.



It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.