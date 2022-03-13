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Оккупанты застрелили журналиста New York Times в Ирпене, еще один журналист ранен, - Цаплиенко

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Оккупанты застрелили журналиста New York Times в Ирпене, еще один журналист ранен, - Цаплиенко
В Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Еще один журналист ранен. Сейчас потерпевшего пытаются вывести из зоны боевых действий. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора".

Есть информация, что ради сокрытия военных преступлений оккупантам приказывают открывать огонь по представителям СМИ.

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Топ комментарии

  • шурец
    а что вы ждали от кацапов???????????? для них это норма, полное отсутствие морали и здравого смысла
  • Павел Скиба
    подивимось на скільки великою буде стурбованість Байдена....
  • Мобильный крематорий
    Кацапы изо всех сил стараются, чтобы их ненавидели во всем цивилизованном мире. И эти старания дают успехи.
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