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Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину

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Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. У него нет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки, и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", – заявил дипломат.

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Лапид также заверил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Министр добавил, что вместе с США и ЕС израильские власти пытаются "быстрее покончить с этой жестокой трагедией".

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Топ комментарии

  • andrew_sc
    Фигасе, всего то 15 дней прошло.
  • Yuliya Andresyuk
    Но при этом продолжает принимать и отмывать грязные русские деньги
  • Петро Другий
    Чекали як справа повернеться? ну, добрий знак, ці на невдах не поставлять - перемога скоро.
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