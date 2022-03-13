Представитель РФ на переговорах с Украиной Слуцкий: Есть существенный прогресс, это может перерасти в подписание документов

Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит предпосылки для сближения позиций Москвы и Киева на переговорах в ближайшие дни.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RT Arabic, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям этот прогресс может перерасти в ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал Слуцкий.

По словам российского парламентария, подписание документов должно, в свою очередь, снизить градус напряжения.

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