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Представитель РФ на переговорах с Украиной Слуцкий: Есть существенный прогресс, это может перерасти в подписание документов

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Представитель РФ на переговорах с Украиной Слуцкий: Есть существенный прогресс, это может перерасти в подписание документов
Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит предпосылки для сближения позиций Москвы и Киева на переговорах в ближайшие дни.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RT Arabic, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям этот прогресс может перерасти в ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал Слуцкий.

По словам российского парламентария, подписание документов должно, в свою очередь, снизить градус напряжения.

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Топ комментарии

  • Robin Nielsen
    Когда москалям плохо , они всегда подписывают договор, которых никогда не соблюдают
  • Robin Nielsen
    Москалям нужно договор что бы перегрупуваться и пойти снова на Украину .
  • Gozzalik salonu
    Если такая мразь как Слуцкий заявляет подобное, то готовится какое то говно
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