С начала полномасштабной войны в Украине погибли 33 железнодорожника

С начала войны в Украине погибли 33 железнодорожника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укрзализныця сообщает в Фейсбуке.

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"Железнодорожники, которые с первых дней войны находятся в самом водовороте событий и уже эвакуировали более 2 миллионов украинцев - преимущественно детей и женщин, - тоже терпят потери в этой войне. С начала вооруженной агрессии России мы потеряли навсегда 33 коллеги - из них сегодня первую прямо в рейсе", - говорится в сообщении.

Памяти погибших железнодорожников на одном из вокзалов страны украинский композитор Евгений Хмара устроил импровизированный концерт.

"Сегодняшний спонтанный концерт на вокзале – это о памяти, об уважении, о достоинстве и о силе", – отметили в УЗ.