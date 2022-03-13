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Будем следить и реагировать: Советник Байдена Салливан об убийстве американского журналиста

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Будем следить и реагировать: Советник Байдена Салливан об убийстве американского журналиста
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал убийство американского журналиста в Ирпене российскими войсками шокирующим и ужасающим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналистки The New York Times Кэти Роджерс в Twitter.

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"Очевидно, что мы будем внимательно следить за развитием событий и реагировать соответствующим образом", – заявил Салливан.

Напомним, сегодня российские оккупанты в Ирпене застрелили американского журналиста. Еще один получил ранение.

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Топ комментарии

  • vigo
    «Стежити»?!
    за тим, чи вб'ють ще когось?
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    это и есть результат ваших бездействий
  • Совестно за Брата
    Красная линия №12546567999...
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