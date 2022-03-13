Будем следить и реагировать: Советник Байдена Салливан об убийстве американского журналиста

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал убийство американского журналиста в Ирпене российскими войсками шокирующим и ужасающим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналистки The New York Times Кэти Роджерс в Twitter.

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"Очевидно, что мы будем внимательно следить за развитием событий и реагировать соответствующим образом", – заявил Салливан.

Напомним, сегодня российские оккупанты в Ирпене застрелили американского журналиста. Еще один получил ранение.