Подоляк об убийстве журналиста New York Times в Ирпене: сколько еще США не будут закрывать небо над Украиной?

Сегодня в Ирпене военные РФ застрелили гражданина США, журналиста издания New York Times Брента Рено

Об этом написал в твиттере член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Ирпене военные РФ застрелили гражданина США, журналиста Brent Anthon Renaud. До несоблюдения РФ правил войны вопросов нет. Вопрос только один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной?", - написал Подоляк

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Как сообщалось, оккупанты застрелили журналиста New York Times в Ирпене, еще один журналист ранен.