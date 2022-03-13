Альтернативой переговорам является еще более кровавая война и распространение ее на страны ЕС, – Жовква

Единственной альтернативой переговорам Украины с РФ является еще более кровавая война с распространением на другие страны Европы.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приглашаем каждый день. Президент это делает разными каналами - и через коллег-президентов, и лидеров мировых государств. Пока он (Путин – ред.) не отвечает положительно на это приглашение. Но будем надеяться, что в конечном итоге это произойдет. Потому что единственной альтернативой переговоров является еще более кровавая война с еще большим количеством жертв, и с российской стороны также, и дальше ее распространение на другие страны Европы. Это альтернатива", - сказал Жовква.

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Он подчеркнул, что президент обращается если не к каждому, то к половине лидеров, с которыми говорит президент Украины, с просьбой, если есть такая возможность, "донести Путину сигналы, которые, к сожалению, мы не можем донести сейчас напрямую".

При этом Жовква выразил надежду, что все-таки эти переговоры очень скоро состоятся.

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