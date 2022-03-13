2187 мирных мариупольцев погибли от атак со стороны РФ, - горсовет
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
Как отмечается, оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.
"Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть – жизни мирных мариупольцев. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России. Вечная им память…", - говорится в сообщении.
"Именно с неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", - добавляют в горсовете. .