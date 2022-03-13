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2187 мирных мариупольцев погибли от атак со стороны РФ, - горсовет

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2187 мирных мариупольцев погибли от атак со стороны РФ, - горсовет
Каждый день Мариуполь вздрагивает от авиаударов со стороны российских оккупантов. За 24 часа по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как отмечается, оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

"Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть – жизни мирных мариупольцев. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России. Вечная им память…", - говорится в сообщении.

"Именно с неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", - добавляют в горсовете. .

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    Мариуполь наша боль, просто невозможно уже читать, я не знаю, как они держаться..., даже смотреть и слушать страшно, а как они там..., русские военные не военные, это убийцы, маньяки, жестокие и циничные, только уничтожение, никаких пленных, они не заслуживают даже на суд...
  • MAKAROV ddf66d11
    О каком закрытие неба речь, если российский беспилотник свободно пролетел две страны нато и благополучно рухнул? У них самих небо не закрыто и здесь они ничего не смогут сделать.
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