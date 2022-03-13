В СБУ перехватили разговор оккупантов, которые мародерят на Сумщине: "Здесь все такое вкусное, а мороженко такое ох#енное". АУДИО
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Сотрудники СБУ перехватили новые разговоры российских оккупантов. Теперь – тех, кто мародерствует в Сумской области и удивляется высокому качеству украинских продуктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что на пленках озвучено, что российские оккупанты грабят магазины и даже дома украинцев. Они ищут сигареты, алкоголь и сладости. Выносят из домов ноутбуки, телевизоры и другую технику.
В поиске "трофеев" они разбивают детские сады и школы, снимают колеса с автомобилей – чтобы забрать домой.
Они признались, что в Украине все продукты очень вкусные.
"А украинское "мороженко" - "оно такое ох#енное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое. Я его ел, бл*, такое ох#енное мороженое!" - цитируют оккупантов в СБУ.
В ответ родственники из РФ жалуются, что теперь телевизор не будет показывать премьер-лигу. И надеются, что от РФ отвернулись только Европа и США. Но ведь это не весь мир.