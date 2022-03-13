Для граждан Украины в странах ЕС действует "временная защита"

В связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за международной защитой в ЕС. Кроме известного статуса беженца, актуальным стал еще один инструмент – временная защита.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Временная защита не означает получения статуса беженца, однако лица, получившие временную защиту в ЕС, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

Срок действия временной защиты один год, этот период может быть автоматически продлен на следующий год, в зависимости от ситуации в Украине.

Права лиц, пользующихся временной защитой:

вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления)

доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет)

доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания

обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания)

доступ к социальному обеспечению

доступ к медицинскому обслуживанию

право на соответствующую информацию о временной защите

возможность получить статус беженца в будущем

возможность вернуться в страну гражданства в любое время.

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Конкретные права лица, обратившегося за предоставлением временной защиты, определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС. Поэтому для того, чтобы ими воспользоваться, следует обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны, занимающиеся вопросами временной защиты. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, объясняющий на понятном языке их статус и права.

Лица, на которых распространяется временная защита:

1) граждане Украины, вынужденно покинувшие Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск,

2) лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022,

3) члены семей первых двух категорий, включая супругов (включая и незарегистрированные брачные отношения, если такие отношения признает соответствующее государство ЕС) и их несовершеннолетние холостые дети или дети их супруга (без разницы, рождены ли они в браке или вне брака, или усыновлены), а также их близкие родственники, проживавшие вместе с ними в составе семьи на момент вторжения России в Украину, полностью или преимущественно находившиеся на содержании лиц из первых двух категорий,

4) граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действительного разрешения на постоянное проживание, выданного в соответствии с законодательством Украины, и которые не могут вернуться на безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.

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"За дополнительной информацией обращайтесь в соответствующие ведомства в странах-членах ЕС. Вопрос предоставления временной защиты или статуса беженца является исключительной прерогативой компетентных органов страны пребывания", - говорится в сообщении.

Следует обратить внимание, что статус беженца и статус личности под временной защитой существенно отличаются (в сроках принятия решения о предоставлении статуса, свободе выбора места жительства, возможностях передвижения, объеме помощи и т.п.). Учитывая, что каждая страна имплементирует эти международные статусы в собственное законодательство с определенными отличиями, МИД рекомендует принимать решения по получению того или иного статуса только после получения полной информации от официальных органов Вашего пребывания. Зарубежные дипломатические учреждения Украины обнародуют контактную информацию таких органов, а также ссылки на соответствующие первоисточники (в частности, в переводе на украинский) на интерактивной карте tripadvisor.mfa.gov.ua и страницах посольств/консульств в Facebook.