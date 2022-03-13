"Мы не позволим зверствам сойти с рук": представительница США заверила, что Россию ждет наказание

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заверила, что все преступления России фиксируются и ее ожидает неотвратимое наказание.

Ее заявление цитирует посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фото- и видеодоказательства накапливаются, и Россия будет привлечена к ответственности за ее действия. Мы не позволим зверствам сойти с рук. В отличие от российского правительства, первым инстинктом которого является замалчивание, мы уверены, что правда и прозрачность победят", - заверила Гринфилд. .

США запретили ввозить в страну российскую нефть и газ. Также запрещен импорт в США товаров из нескольких основных секторов экономики России – морепродуктов, алкоголя, непромышленных алмазов.

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Штаты ввели блокирующие санкции в отношении руководителей находящихся под санкциями российских банков и членов Госдумы. Все их активы будут заморожены, поездки в США запрещены.

Кроме того, США запрещают экспорт предметов роскоши в Россию: дорогие часы, автомобили, элитную одежду и алкоголь, ювелирные изделия и другие товары.