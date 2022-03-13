Мы не можем сейчас убивать по тысяче в день: Денисенко объяснил причину, почему российские потери стоят на цифре 12 тысяч
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
По его словам, количество жертв со стороны россиян на уровне 12 тысяч держится несколько дней, потому что в последние дни не ведутся прямые бои, где российские войска несли бs больше потерь.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске в Луганской области. ФОТО
"В последние дни больших продвижений их техники, их войск не было. Поэтому вы видите эту цифру в 12 тысяч", - сказал Денисенко, добавив, что в таких условиях мы не можем убивать по 1 тысячи в день.
В то же время он добавил, что сейчас враг прибегает чаще к ракетным ударам. Денисенко также сообщил, что по нескольким направлениям украинские войска перешли в контрнаступление, на Киевщине и Харьковщине ведутся позиционные бои. "Мы продолжаем разбивать небольшие отряды", – добавил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки, - Гайдай. Фоторепортаж
Денисенко не стал подтверждать слова Анны Маляр, что все больше российских военных сдаются в плен и призвал дождаться утренних сводок. Впрочем, он подтвердил, что боевой дух русской армии падает.