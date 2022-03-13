Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении на 18:00 13.03.2022

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 13.03.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются восемнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Ведутся оборонительные бои, осуществляется прикрытие государственной границы и морского побережья государства. На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизационной операции и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

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С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на захвате города Николаева. Не оставляет попыток захвата города Мариуполя. Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.

С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника.

В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству.

По имеющейся информации, враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

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Доверяйте только проверенным источникам и сохраняйте спокойствие. Верим в Вооруженные Силы Украины и продолжаем тотальное сопротивление! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.