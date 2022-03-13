ВСУ остановили интенсивное продвижение российских оккупантов вглубь Украины, - Маляр

Российские оккупанты не отказываются от планов наступательной операции.

Об этом в Facebook сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день остановлено интенсивное продвижение врага вглубь территории Украины. Вы видите из новостей, что снизилась интенсивность активных боев. Что это значит? Что враг понес огромные потери и вынужден пополнять личный состав и перегруппировать войска. Враг делает выводы и учится воевать в наших реалиях и не отказывается от планов наступательной операции", - говорится в сообщении.

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По ее словам, поскольку мгновенных результатов враг не достиг, сейчас они пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитываться своему командованию. Поэтому будут пытаться закрепиться на рубежах временно занятых территорий. И вот здесь очень важна позиция местной общины. Токмак, Мелитополь, Херсон – не дают врагу реализовывать такие планы.

"Вражеская армия разрушает наши города, села, гражданскую инфраструктуру. Чтобы нас запугать и сломать психологически. Но украинская нация несокрушима.

По трагическим сегодняшним событиям во Львовской области и вчерашним в Ивано-Франковске вы видите, что враг разрушает аэропорты и центры обучения", - подчеркнула Маляр.