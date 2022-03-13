За эти дни удалось эвакуировать 140 тысяч украинцев - Верещук рассказала о возможных коридорах

14 марта Украина еще раз попытается организовать зеленый коридор в Мариуполь, а также в некоторые населенные пункты Киевщины и Черниговщины.

Об этом заявила в эфире национального телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.

Министер подчеркнула, что кровь более 2 тысяч мариупольцев на руках Владимира Путина.

По словам Верещук, 13 марта сработали гуманитарные коридоры в Луганской области - Лисичанск, Рубежное. "Удалось вывезти более 5 тысяч человек. Это очень хорошо, потому что утром еще были обстрелы", - добавила министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают разрушать Мариуполь обстрелами. ВИДЕО

На Киевщине коридоры сработали лишь частично, но там тоже тысячи человек. Всего за эти дни удалось эвакуировать 140 тысяч человек.

14 марта украинские власти будут добиваться коридора в Мариуполь, продолжится эвакуации из Киевщины, Луганщины. Также власти ищут безопасный маршрут на Черниговщине. "Ведь вопрос не только в маршруте, а в его безопасности", - сказала Верещук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тероборона уничтожила колонну вражеской техники в Киевской области. ФОТО