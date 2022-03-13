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Колонна российских оккупантов заехала в Скадовск и разместилась в одном из детских лагерей, - мэр Яковлев

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Колонна российских оккупантов заехала в Скадовск и разместилась в одном из детских лагерей, - мэр Яковлев
Военная техника российских оккупантов въехала в город Скадовск на Херсонщине.

Об этом в Facebook сообщил глава города Александр Яковлев, информирует Цензор.НЕТ.

"После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и похоже останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска."

Днем снова заходили в здание городского совета. В то время работников там не было.

По остальным пунктам ситуация без изменений", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Anastasiia Ka
    а можна туди ******* чимсь, по тій колоні? табір відбудуємо, а свинокацапів треба звідти викурити, тим паче з 30ма одиницями техніки
  • время
    Імперія зла має зникнути назавжди!
  • Владимир Николенко 123e1460
    Вас обов'язково звільнять,але цього факту ми Зе не пробачимо.
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