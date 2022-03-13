У Путина тяжелая болезнь, провоцирующая мозговые расстройства, - Daily Mail

Западные спецслужбы и источники в Кремле сообщают, что поведение Путина провоцирует тяжелое заболевание.

Неадекватное поведение российского диктатора Владимира Путина можно объяснить тем, что он, вероятно, серьезно болен. По данным западных разведок, он страдает расстройством мозга, который могли повлечь деменция, болезнь Паркинсона или стероиды, которые используют для лечения рака.

Как сообщает УНИАН, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на близкие к Кремлю источники, а также на чиновников разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет газета, безумное решение Путина о вторжении в Украину можно объяснить физиологическими отклонениями диктатора.

Издание пишет, что Путин страдает от действия стероидов, которые используют для лечения рака". Западные разведки считают, что его непредсказуемое поведение, внешний вид и абсурдное социальное дистанцирование от посетителей являются результатом лечения.

У Путина может быть онкология, болезнь Паркинсона или деменция. Симптомы этих болезней прослеживаются и во внешнем виде лидера РФ: отечные лицо и шея могут быть побочными эффектами длительного приема стероидов.

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"В течение последних пяти лет произошло заметное изменение в его принятии решений. Его окружение наблюдает значительные изменения в убедительности и понятности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – рассказал один из источников газеты в спецслужбах.