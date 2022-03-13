Оккупанты похитили главу райсовета Мелитополя Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романова
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В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне похитили главу районного совета Сергея Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Мелитополь.
"Сегодня стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета – Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его забрали.
Обыск производили 8 человек, забрали документы Сергея Николаевича, все мобильные устройства и требовали пароли к ним".
Также российские оккупанты пытались похитить секретаря горсовета Мелитополя Романа Романова.
Вооруженные люди ворвались в дом по адресу прописки, где чиновник больше десяти лет не проживает и пытались взорвать дверь.