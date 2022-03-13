Заместитель госсекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, что президент РФ Владимир Путин может быть настроен на уничтожение Украины.

Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News, пишет "Европейская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Давление начинает иметь определенный эффект. Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам. Но я хочу сказать, пока создается впечатление, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", - сказала Шерман.

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По ее словам, США сейчас имеют две цели. Первая – поддерживать Украину всеми возможными способами, Вашингтон уже выделил 1,2 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.

"А во-вторых, оказывать огромное давление на Путина, чтобы он изменил свои расчеты, положить конец этой войне, добиться прежде прекращение огня, открыть гуманитарные коридоры и положить конец этому вторжению", - добавила Шерман.

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Напомним, администрация Байдена под давлением с целью расширения арсенала оружия, которое Украина имеет в конфликте с Россией, работает с европейскими союзниками, чтобы ускорить направление более тяжелых систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий.