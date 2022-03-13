Зеленский – компаниям, которые продолжают работать в РФ: Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора
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Президент Владимир Зеленский призвал компании SAP, Oracle и Microsoft перестать поддерживать свои продукты в России.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин", - говорится в сообщении.
Так, Зеленский призвал компании SAP, Oracle и Microsoft перестать поддерживать свои продукты в России.