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Зеленский – компаниям, которые продолжают работать в РФ: Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора

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Зеленский – компаниям, которые продолжают работать в РФ: Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора
Президент Владимир Зеленский призвал компании SAP, Oracle и Microsoft перестать поддерживать свои продукты в России.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин", - говорится в сообщении.

Так, Зеленский призвал компании SAP, Oracle и Microsoft перестать поддерживать свои продукты в России.

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Топ комментарии

  • Юрий Новак
    А ще поляків попросити гумконвої для підаРашки направляти через Україну... Це б було ефективно і повчально й німцям і ********** хитрим
  • Планшет Студента
    Слабувато, москалику, слабувато.
  • Василь Діжка
    А хіба ми зараз не прокачауємо кацапський газ в Європу?
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