Новости • Война

Новый раунд переговоров Украины и РФ запланирован на завтра, - Песков

19 70643
Новый раунд переговоров Украины и РФ запланирован на завтра, - Песков
Новый раунд переговоров Украины и РФ может пройти 14 марта

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле не исключают возможность встречи Путина и Зеленского: ведется работа делегаций, говорить о результатах преждевременно

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Sergey Osadchy
    Готуймося до посилення обстрілів.
  • Ольга Жмудовська
    значить знов вбиватимуть дітей
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    смысла особого я в них особого не вижу но и отказаться нельзя
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости