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Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО. ФОТО

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Во Львовской области было обнаружено место падения одной из сбитых средствами ПВО крылатых ракет агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО 01

"В результате падения сбитой крылатой ракеты пострадавших нет, в зоне падения начался пожар, который сейчас ликвидирован. Продолжается сбор обломков, — сообщили в Воздушном командовании "Захід". — Это одна из двух уничтоженных в воздухе ракет врага".

Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО 02

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Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО 03

Зазначається, що крилата ракета — одна з найскладніших повітряних цілей. Вона рухається на малій висоті вздовж вигинів рельєфу, що ускладнює її виявлення.

Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО 04

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Топ комментарии

  • Евгений Агро
    Друг, який був на АЗС у Тростянці, казав, що ракета яка летіла на Вінницький аеропорт, робила це на висоті близько 100 метрів. А туди кажуть ніби як саме х101 запускали. Так що стінгереом її можна спокійно було збити, якби знали звідки а вона летить. І швидкість у неї мала, 200 м/с. Ідеальна мішень для стінгера. Не маневрує, пасток не випускає, летить повільно. Звісно, що висота польоту 100 метрів, залишає мало часу на запуск. Тому і кажу, треба знати точно звідки летить.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Тільки одну? Скажіть ромам, вони швидко всі знайдуть, бо люмінь )
  • время
    Імперія зла має зникнути назавжди!
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