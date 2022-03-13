Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО. ФОТО

Во Львовской области было обнаружено место падения одной из сбитых средствами ПВО крылатых ракет агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"В результате падения сбитой крылатой ракеты пострадавших нет, в зоне падения начался пожар, который сейчас ликвидирован. Продолжается сбор обломков, — сообщили в Воздушном командовании "Захід". — Это одна из двух уничтоженных в воздухе ракет врага".

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Зазначається, що крилата ракета — одна з найскладніших повітряних цілей. Вона рухається на малій висоті вздовж вигинів рельєфу, що ускладнює її виявлення.

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