ФСБ РФ планирует переодеть белорусских военных в форму ВС России и вторгнуться на территорию Украины, - Данилов

ФСБ РФ проводит на территории Беларуси спецоперацию с целью переодевать белорусских военнослужащих в военную форму Российской Федерации для дальнейшего вторжения на территорию Украины.

Об этом во время телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерацией. Они сегодня имеют большое желание одеть в форму РФ белорусских военных. Часть из них (белорусов. - Ред.) отказываются воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и спецслужбы на территории (Беларуси. - Ред.) на сегодняшний день уговаривают белорусов переодеться в русскую форму и за русскими, условно говоря, лекалами заходить на нашу территорию", - подчеркнул он.

По словам Данилова, в Украине к этому развитию событий готовы.

"Но я предупреждаю: если мы будем здесь находить белорусов, они будут получать такой же отпор, который на сегодняшний день имеют россияне вместе с чеченцами", - добавил секретарь СНБО.

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