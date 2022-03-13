ФСБ РФ планирует переодеть белорусских военных в форму ВС России и вторгнуться на территорию Украины, - Данилов
Об этом во время телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерацией. Они сегодня имеют большое желание одеть в форму РФ белорусских военных. Часть из них (белорусов. - Ред.) отказываются воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и спецслужбы на территории (Беларуси. - Ред.) на сегодняшний день уговаривают белорусов переодеться в русскую форму и за русскими, условно говоря, лекалами заходить на нашу территорию", - подчеркнул он.
По словам Данилова, в Украине к этому развитию событий готовы.
"Но я предупреждаю: если мы будем здесь находить белорусов, они будут получать такой же отпор, который на сегодняшний день имеют россияне вместе с чеченцами", - добавил секретарь СНБО.