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ВСУ под Мелитополем разбили около 200 единиц военной техники РФ, а также штаб с руководством оккупантов, - Геращенко

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ВСУ под Мелитополем разбили около 200 единиц военной техники РФ, а также штаб с руководством оккупантов, - Геращенко
ВСУ разбили около 200 единиц военной техники российских оккупантов под Мелитополем.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть хорошая новость для хорошего сна: 2,5 часа назад под Васильевкой (Запорожская область) вся техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем (около 200 машин) была наголову разбита нашей артиллерией! И штаб с руководством орков под Мелитополем, над которым мучились два дня, тоже разнесли", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • - ШПАЕВ -
  • Alex Vassago
    Може, все таки, трохи вивільнилось сил, чи призвані в ЗСУ пройшли бойове злагодження...
    Схоже на підготовку до деблокування Маріуполя, і відрізання цього метастазу, який доповз до Енергодару від комунікації на Крим.
    Молодці хлопці!
    Слава ЗСУ!
  • Andriy
    Ура!
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