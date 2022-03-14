Наша цель в переговорах с РФ – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что представители украинской делегации на переговорах с РФ преследуют цель организовать встречу президентов.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"О переговорах с РФ. Ежедневно в видеоформате говорят представители нашей делегации. У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую ожидают люди. Понятно, что это сложная история, трудный путь, но путь нужен. Наша цель, чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира, для безопасности", - отметил президент.

По его словам, у Украины должна быть действенные гарантии.

"Не как по Будапешту и не как в нашем небе, а так, чтобы украинцы могли сказать "вот это работает, вот это гарантии". Говорить нужно", - добавил Зеленский.

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