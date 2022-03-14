В Пекине ничего не слышали о просьбе РФ о военной помощи, - спикер посольства Китая в США
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Спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй сказал, что ничего не знает о том, что Москва обращалась в Пекин с просьбой о военной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я никогда об этом не слышал", – сказал он.
"Текущая ситуация в Украине действительно вызывает беспокойство", - добавил он.
По его словам, Пекин хочет видеть мирное урегулирование.
"Главный приоритет сейчас – не допустить эскалации напряженной ситуации или даже выхода ее из-под контроля", – добавил Лю Пеньюй.