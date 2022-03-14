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В Пекине ничего не слышали о просьбе РФ о военной помощи, - спикер посольства Китая в США

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В Пекине ничего не слышали о просьбе РФ о военной помощи, - спикер посольства Китая в США
Спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй сказал, что ничего не знает о том, что Москва обращалась в Пекин с просьбой о военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я никогда об этом не слышал", – сказал он.

"Текущая ситуация в Украине действительно вызывает беспокойство", - добавил он.

По его словам, Пекин хочет видеть мирное урегулирование.

"Главный приоритет сейчас – не допустить эскалации напряженной ситуации или даже выхода ее из-под контроля", – добавил Лю Пеньюй.

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Топ комментарии

  • vadyan
    Китайцы по моему лучше всех в мире морозиться умеют. Кидать, кстати, тоже...
  • Александр Петров fb6b30c7
    Надеюсь Китаю хватить чести не помогать кацапам в стиле ихтамнет
  • Серый кардинал
    Теперь Путин знает, как звучит "пошёл на х...й" по-китайски...
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