В многоэтажку на Оболони в Киеве попал артиллерийский снаряд, обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы (обновлено)

14 марта в 05:09 в Оболонском районе Киева на ул. Богатырская, 20 в девятиэтажный жилой дом попал артиллерийский снаряд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Pravda Gerashchenko".

Как сообщается, в результате попадания произошло частичное разрушение с 1 по 3 этажи и возгорание квартир на 3 и 4 этажах.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлечены 33 человека и 8 ед. техники.

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По состоянию на 07.40 в девятиэтажном жилом доме по ул. Богатырская, обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы, 9 лицам помощь предоставлена на месте, подразделениями ГСЧС спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека, поиски продолжаются.