Новости • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты нанесли ракетный удар по админзданиям в Житомирской области: 4 человека пострадали, 7 зданий уничтожены, - ГСЧС

21 47913
14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района оккупанты нанесли ракетный удар по административным зданиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Так, 14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям пострадали 4 человека.

По предварительной информации, уничтожены 7 зданий, проводятся поиски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ пошли в контратаку под Изюмом, - представитель штаба Одесской ОГА Братчук

От ГСЧС привлечены 12 человек и 2 ед. техники.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Roman Podyu 5027fa4e
    Закусывать надо...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСІ КЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости