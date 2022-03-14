Оккупанты нанесли ракетный удар по админзданиям в Житомирской области: 4 человека пострадали, 7 зданий уничтожены, - ГСЧС
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14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района оккупанты нанесли ракетный удар по административным зданиям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Так, 14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям пострадали 4 человека.
По предварительной информации, уничтожены 7 зданий, проводятся поиски.
От ГСЧС привлечены 12 человек и 2 ед. техники.