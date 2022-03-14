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В результате вражеского авиаудара повреждена телевизионная башня возле города Ривне, - глава Ривненской ОВА Коваль

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Возле города Ривне в результате ночного вражеского авиаудара была повреждена телебашня. На месте происшествия работают специалисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Ривненской военной областной администрации Виталий Коваль.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ривненской области. На месте работают соответствующие службы", – рассказал чиновник.

Степень повреждения телебашни, детали и обстоятельства выясняются.

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Топ комментарии

  • phonomaniac
    Редкие олигофрены. Ну не смотрим мы зомбоящик, как они! Да и то, кто хочет, уничтожение телебашен ничего не даст. Есть , спутник, кабель, IPTV. Даже в приложении Дия можно смотреть ТВ и слушать радио. Путин - тупое *****.
  • Fire275
    Д@біли, ***. Телевежа їм нащо? Вони думають, що у нас всі в зомбоящику сидять?
  • Вячеслав Галушка
    Дикари наверно думают, что у нас народ эфирное тв до сих пор смотрит..)
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