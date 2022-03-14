ВСУ пошли в контратаку под Изюмом, - представитель штаба Одесской ОГА Братчук
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Войска РФ понесли потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Общественного совета при Одесской ОГА Сергея Братчука.
"ВСУ пошли в контратаку под Изюмом! На этом направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил", - рассказал он.