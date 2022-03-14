Новости • Война

ВСУ пошли в контратаку под Изюмом, - представитель штаба Одесской ОГА Братчук

38 33227
ВСУ пошли в контратаку под Изюмом, - представитель штаба Одесской ОГА Братчук
Войска РФ понесли потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Общественного совета при Одесской ОГА Сергея Братчука.

"ВСУ пошли в контратаку под Изюмом! На этом направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пекине ничего не слышали о просьбе РФ о военной помощи, - спикер посольства Китая в США

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Шимус
  • Шимус
    завтра выложу красивое от туда с московски "витязи" в бараньих шкурах - дохлые и жаренные
  • Lvbnhj
    Слава ЗСУ
    Слава нації
    Смерть москалям
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости