Крах России в войне с Украиной будет внезапным и катастрофическим, - американский философ Фукуяма

Российское планирование было некомпетентным, основываясь на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к РФ.

Об этом пишет американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей колонке для americanpurpose.com, передаст Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Я пишу это письмо из Скопье, Северная Македония, где нахожусь последнюю неделю, преподавая один из наших курсов Академии лидерства для развития. Наблюдение за войной в Украине здесь ничем не отличается с точки зрения доступной информации, за исключением того, что я нахожусь в соседнем часовом поясе и того факта, что на Балканах больше поддержки Путина, чем в других частях Европы. Существенно в последнем благодаря Сербии и потому, что Сербия принимает Sputnik.

Я позволю себе немного выдвинуть свою шею и сделать несколько прогнозов: