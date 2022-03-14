Крах России в войне с Украиной будет внезапным и катастрофическим, - американский философ Фукуяма
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Российское планирование было некомпетентным, основываясь на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к РФ.
Об этом пишет американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей колонке для americanpurpose.com, передаст Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Я пишу это письмо из Скопье, Северная Македония, где нахожусь последнюю неделю, преподавая один из наших курсов Академии лидерства для развития. Наблюдение за войной в Украине здесь ничем не отличается с точки зрения доступной информации, за исключением того, что я нахожусь в соседнем часовом поясе и того факта, что на Балканах больше поддержки Путина, чем в других частях Европы. Существенно в последнем благодаря Сербии и потому, что Сербия принимает Sputnik.
Я позволю себе немного выдвинуть свою шею и сделать несколько прогнозов:
- Россия идет к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным, основываясь на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к РФ и их войска упадут сразу после вторжения. Очевидно, что русские солдаты несли парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. В настоящее время Путин присоединил к этой операции основную часть своих военных — нет огромных резервов сил, которые он мог бы привлечь, чтобы прибавить к битве. Российские войска застряли на границах разных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными украинскими атаками.
- Крах их положения скорее всего будет внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно из-за войны на истощение. Армия в поле достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни вывести, и моральный дух испарится. Это по крайней мере верно на севере; россиянам лучше на юге, но эти позиции будет трудно сохранить, если север терпит крах.
- Нет никакого возможного дипломатического решения войны перед тем, как она происходит. Нет ни одного компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые обе страны понесли на данный момент.
- Совет Безопасности ООН еще раз доказал свою беспомощность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной ассамблее, которое помогает определить плохих или неверных актеров в мире.
- Решения администрации Джо Байдена не объявлять запретную для полетов зону или помочь передать польские МиГи были правильными; они держали разум в холоде во время очень эмоционального периода. Гораздо лучше, чтобы украинцы самостоятельно победили россиян, лишив Москву оправдания, что НАТО напало на них, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. В частности, польские МиГи не добавили бы украинцам дополнительных возможностей. Гораздо важнее непрерывная поставка Javelins, Stingers, TB2, медицинских материалов, коммуникационного оборудования и обмена информацией. Я предполагаю, что украинские силы уже находятся под надзором и поддержкой разведки НАТО, действующей вне Украины.
- Цена, которую платит Украина, конечно, огромна. Но самый вред наносят ракеты и артиллерия, с которой ни МиГи, ни запретная для полетов зона ничего не могут сделать. Единственное, что остановит бойню, это разгром русской армии на земле.
- Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком; а что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и его лишат силы принуждения?
- Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам во всем мире, которые до нападения единообразно выражали симпатию к Путину. Сюда входят Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно, Дональд Трамп. Политика войны показала их откровенно авторитарные наклонности.
- В настоящее время война стала хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай создал, казалось бы, высокотехнологичные военные силы за последнее десятилетие, но у них нет боевого опыта. Жалкую работу российских ВВС, вероятно, повторят ВВС Народно-освободительной армии, которая так же не имеет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет обманывать себя по поводу собственных возможностей, как это сделали россияне, когда будут обдумывать предстоящий шаг против Тайваня.
- Надеюсь, Тайвань сам проснется по поводу необходимости готовиться к борьбе, как это сделали украинцы, и возобновит военную службу. Не будем преждевременно прогнозировать поражение.
- Турецкие дроны станут бестселлерами.
- Поражение России сделает возможным "новое рождение свободы" и избавит нас от упадка глобальной демократии. А дух 1989 года, будет жить, благодаря группе смелых украинцев.