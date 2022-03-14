Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 389 танков, 1249 бронированных машин, 77 самолетов, 90 вертолетов
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 12 000 человек,
танков ‒ 389 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
артиллерийских систем – 150 ед,
РСЗО - 64 ед,
средства ПВО - 34 ед,
самолетов – 77 ед,
вертолетов – 90 ед,
автомобильной техники - 617 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
Данные уточняются.