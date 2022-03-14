Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 389 танков, 1249 бронированных машин, 77 самолетов, 90 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 389 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,

артиллерийских систем – 150 ед,

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РСЗО - 64 ед,

средства ПВО - 34 ед,

самолетов – 77 ед,

вертолетов – 90 ед,

автомобильной техники - 617 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

Данные уточняются.