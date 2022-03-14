Бои идут в Ирпене, Макарове, Изюме. Войска РФ бомбят Северодонецк, Чернигов, Харьков, Николаев, Сумщину и Житомирщину, - отчеты ОГА

В ночь на 14 марта в большинстве регионов Украины была воздушная тревога, враг продолжает бомбить Чернигов, Сумщину, Житомирщину, Харьков и Николаев.

Об этом говорится в отчетах облгосадминистраций по состоянию на 8:00 14 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Киевщина

Воздушная тревога в области. Бои в Ирпене, Макарове. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных громад. Периодические бои в деревнях этих громад. Власти готовятся продолжать эвакуацию

Черниговская область

Оборонительные бои возле Чернигова. Ночью враг совершил 3 авианалета на Чернигов. Информация по разрушениям уточняется.

Большая часть города без тепла, некоторые микрорайоны уже 3 дня без света, отдельные пригородные районы - уже 5 и более суток. Часть города без воды. Коммунальные службы города работают над восстановлением сетей, иногда под обстрелами россиян.

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Сумщина

Ночь началась с авиабомбардировки Ахтырки. Есть попадания в жилые дома, подробности уточняются. Несколько часов звучала воздушная тревога ночью.

На сегодняшний день идут переговоры о "зеленых коридорах", однако ни один из маршрутов эвакуации не согласован.

Житомирщина

Воздушная тревога практически всю ночь. В селе Ставище в результате ракетного удара разрушены 7 зданий и повреждены 5 жилых домов. 4 человека ранены, 14 эвакуированы из поврежденных домов.

Харьков

Ночью продолжились обстрелы жилых районов, в том числе Салтовки, района "Новые Дома". Количество пострадавших еще не установлено. В области велись активные бои в направлении Изюма. ВСУ постепенно вытесняют оккупанта.

Запорожская область

На Запорожском направлении в настоящее время ситуация без существенных изменений. Враг пытается закрепиться на рубежах временно занятых территорий, но реализовать такие планы ему не дают военные и жители Запорожской области. Так, в одном из районов ведения боевых действий был обнаружен минометный расчет противника и скопление техники, по которой был нанесен артиллерийский удар. Наряду с вражеской техникой наши военные попали в состав с боекомплектом противника.

Ровно и область

Попадание в телевышку. Телевидение и радио не работают. Число пострадавших устанавливается.

Волынь

Ночь прошла относительно спокойно

На Закарпатье, в Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Кировоградской областях, на Днепропетровщине, в Тернополе, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске раздаются воздушные тревоги.

Луганщина

Северодонецк под постоянными артобстрелами, в сутки - 18 попаданий в жилые дома. Сложная ситуация в Рубежном. Гуманитарным коридором удалось эвакуировать 1600 человек.

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Донецкая область

С полуночи - активизация авиации, попытка прорыва в Марьинском районе.

В Краматорске от обстрела сгорел частный дом, есть жертвы. Россияне били "Градами" по Авдеевскому коксохиму. В Волноваху вошли оккупанты. Мариуполь – без изменений, там самая сложная ситуация.

Николаевская область

Николаев – обстрелы всю ночь. В Снегиревке в результате обстрела разрушены частные жилые дома. Число пострадавших устанавливается.

Херсонщина

В Херсоне ночью и вечером раздавались сильные взрывы.

Одесса

В целом спокойно. Несколько часов – воздушная тревога.

Киев

В Оболонском районе столицы в девятиэтажку на улице Богатырской, 20 попал артиллерийский снаряд, погиб один человек. Также российские войска обстреляли завод "Антонов".