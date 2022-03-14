"Думаю, это либо эксцессы исполнителя, либо просто шальной снаряд", - Арестович о попадании снаряда в дом на Оболони

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что попадание артиллерийского снаряда в девятиэтажный жилой дом в Оболонском районе Киева было случайностью.

"Я думаю, это либо эксцессы исполнителя, либо просто шальной снаряд. Потому что видеть в этом систему я пока не вижу оснований: что это сознательный обстрел Киева или что-то такое. Тем более что это одиночные снаряды. Или безумный российский артиллерист решил отомстить, или это просто неправильно навели, когда пытались обстрелять наши войска", - заявил Арестович в эфире телемарафона в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как сообщалось, в результате попадания артиллерийского снаряда в многоэтажный дом в Оболонском районе Киева в понедельник утром произошло частичное разрушение здания и возгорание квартир на 3-4 этажах. Пожар был ликвидирован в 07:58.