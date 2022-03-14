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Российская прокуратура угрожает покидающим РФ западным компаниям арестами

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Российская прокуратура угрожает покидающим РФ западным компаниям арестами
Российская прокуратура угрожает руководителям некоторых филиалов находящихся в России западных компаний арестом за критику российских властей, а также экспроприацией имущества компаний.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе прокуратура предупредила такие компании, как Coca-Cola Co, McDonald's Corp, Procter & Gamble Co., International Business Machines Corp., KFC. По словам работников, в компании поступали звонки, письма, а также личные визиты с угрозами конфисковать активы, включая торговые марки", - отмечено в WSJ.

Отмечается, что большинство западных компаний стали вывозить руководителей российских филиалов за границу.

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Топ комментарии

  • Мирон Левицький
    За все що вони заарештують з них знімуть втричі, дуже скоро буде програма нафта в обмін на продукти.
  • Мобильный крематорий
    Венесуэла захватила иностранные компании. Как там дела в Венесуэле? Удалось наладить добычу нефти? Свет не пропадает? Клоуны. От бессилия не знают, что делать. Только визжат да бросаются на всех подряд, тупые кацапы.
  • wittmann1980
    До сопки потуги, арестуйте завод Фольксваген и делайте там автомобили, хочу посмотреть что получится.
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