Российская прокуратура угрожает покидающим РФ западным компаниям арестами
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Российская прокуратура угрожает руководителям некоторых филиалов находящихся в России западных компаний арестом за критику российских властей, а также экспроприацией имущества компаний.
Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе прокуратура предупредила такие компании, как Coca-Cola Co, McDonald's Corp, Procter & Gamble Co., International Business Machines Corp., KFC. По словам работников, в компании поступали звонки, письма, а также личные визиты с угрозами конфисковать активы, включая торговые марки", - отмечено в WSJ.
Отмечается, что большинство западных компаний стали вывозить руководителей российских филиалов за границу.