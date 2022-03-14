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Израиль стал посредником в российско-украинской войне, - Ермак

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Израиль стал посредником в российско-украинской войне, - Ермак
Украина проводит интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в решении гуманитарных вопросов, связанных с российской агрессией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Фейсбуке.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", – рассказал он.

В то же время Ермак проинформировал, что уже достигнуты первые результаты и в рамках эвакуации: Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране.

"Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", – добавил глава ОП.

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Топ комментарии

  • corporal Akkerman
    В ответ пускать в Умань только близких родственников цадика Нахмана.

    В ближайшие 10 лет.
  • Helena Dozak
    Пане Зеленський! Кожна поява Єрмака в медіа моментально торпедує Ваш рейтинг. Якщо проводяться соціологічні заміри, Ви повинні це розуміти. Кожен його висер, навіть просто поява коло Вас в відеоролику, - це мінус десяток процентів від Вашого рейтингу. Вже не знаю як пояснити зрозуміліше.
  • шурец
    Дермак а остальные??????????? чем ты предатель гордишся
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