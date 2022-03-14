Израиль стал посредником в российско-украинской войне, - Ермак

Украина проводит интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в решении гуманитарных вопросов, связанных с российской агрессией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Фейсбуке.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", – рассказал он.

В то же время Ермак проинформировал, что уже достигнуты первые результаты и в рамках эвакуации: Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране.

"Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", – добавил глава ОП.

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