Новости • Агрессия России против Украины, Война

С территории Украины не могут выехать около 300 белорусских фур, - МИД Беларуси

24 32945
С территории Украины не могут выехать около 300 белорусских фур, - МИД Беларуси
На территории Украины без возможности уехать находятся около 280 белорусских грузовиков.

Об этом сообщает белорусское госагентство "БелТА" со ссылкой на МИД республики, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме того, в пунктах пропуска со смежными ей государствами ЕС – Венгрия, Румыния, Словакия – продолжает накапливаться грузовой автотранспорт с водителями-гражданами Республики Беларусь", – добавляет министерство.

Также смотрите: На Волыни национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии. ВИДЕО

По словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, "практически в ручном режиме (…) сейчас 143 экипажам белорусских грузовиков было оказано содействие в возвращении на Родину и автомобилем, и в пешем порядке".

Топ комментарии

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Это уже почти 300 украинских фур
  • andant 1000
    И нефиг!
    Национализировать их!
  • BRZ 86
    після 24-го це вже наші фури
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости