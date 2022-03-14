С территории Украины не могут выехать около 300 белорусских фур, - МИД Беларуси

На территории Украины без возможности уехать находятся около 280 белорусских грузовиков.

Об этом сообщает белорусское госагентство "БелТА" со ссылкой на МИД республики, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме того, в пунктах пропуска со смежными ей государствами ЕС – Венгрия, Румыния, Словакия – продолжает накапливаться грузовой автотранспорт с водителями-гражданами Республики Беларусь", – добавляет министерство.

Также смотрите: На Волыни национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии. ВИДЕО

По словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, "практически в ручном режиме (…) сейчас 143 экипажам белорусских грузовиков было оказано содействие в возвращении на Родину и автомобилем, и в пешем порядке".