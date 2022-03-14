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Дополнительных резервов России хватит на 10 дней, – Арестович

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Дополнительных резервов России хватит на 10 дней, – Арестович
Россия пытается компенсировать потери военных, привлекая к войне наемников из других стран. Однако дополнительных резервов оккупантам не хватит.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Он предположил, что речь идет примерно о 10 тысячах военных.

Впрочем, по словам Арестовича, такого резерва для России на украинских просторах очень мало. При этом они будут менее боеспособными, чем те, кто уже принял участие в войне.

"Если мы убиваем по тысяче (оккупантов. – Ред.) за день, то представьте, насколько хватит этих 10 тысяч. Ну, хватит на 10 дней", – предположил советник главы ОПУ.

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Топ комментарии

  • PVol 69
    Хоч вангуй, хоч не вангуй - все одно рашка получить ***.
  • Maxim Ak-Murza
    Арестович - массовый психотерапевт для всех, кто за Украину. Вот терпеть его не могу, но таки читаю, слушаю и смотрю его отчеты, выступления и прогнозы с самого начала войны. Успокаивает. Умеет, засранец.
  • Maxim Ak-Murza
    Ну так. Причем эти двое не не выступают в стиле "мы победили, враг бежит", а рассказывают реальную обстановку. Но в такой манере, шо вера в победу укрепляется.
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