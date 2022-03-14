В Киевской области оккупанты обстреляли теле- и радиоретранслятор, пострадавших нет, - председатель ОГА

В Киевской области российские войска нанесли ракетный удар по телевизионному и радиоретранслятору в селе Винаровка Ставищенской территориальной громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Сегодня около 8:45 утра оккупанты нанесли ракетный удар по телевизионному и радиоретранслятору в селе Винаровка Ставищенской территориальной громады. Повреждено здание сервисного центра. Пострадавших среди гражданского населения нет", - написал Кулеба.

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