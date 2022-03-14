Оперативная обстановка на дипломатическом фронте на 14 марта
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.
Отмечается, что благодаря состоявшимся в воскресенье многотысячным митингам и акциям солидарности с нашим государством давление на Россию становится более мощным.
Санкции
- Центральный банк Багамских островов запретил подотчетным финансовым учреждениям проводить транзакции россиян и белорусов, на которых распространяется действие санкций Запада
Изоляция РФ
-Ппроизводитель обуви одежды Vans приостанавливает доставку товаров покупателям в России
– "Тойота Мотор Россия" приостановила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге, а также импорт автомобилей в РФ
– Немецкий производитель техники Bosch заявил, что остановил поставки в РФ. Компания также сообщила, что находится в процессе прекращения производства на двух заводах в Санкт-Петербурге.
- Система денежных переводов из Британии Paysend останавливает работу в РФ из-за войны против Украины
- 6500 россиян не могут ни вылететь из Таиланда, ни платить за услуги, потому что их карты заблокированы из-за санкций
- Активисты украинской общины в Польше начали бессрочную блокаду перемещения товаров в РФ и Белоруссию. Поэтому на польско-белорусской границе образовалась 15-километровая очередь грузовиков с русскими и белорусскими номерными знаками.
Депутинизация мира
- Корейский автопроизводитель Hyundai приостановил спонсорское соглашение с английским ФК "Челси" из-за санкций против владельца клуба российского олигарха Романа Абрамовича
- Немецкий футбольный союз отозвал звание почетного члена у бывшего канцлера Герхарда Шредера, занимающего должность председателя совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть"
- Украинская община в Варшаве провела акцию "Путинцы - из Польши!" перед комплексом, в котором проживают российские дипломаты
Акции в поддержку Украины
В течение 12-13 марта в разных уголках мира прошли массовые акции в поддержку Украины.
– В Берлине более 20 000 человек вышли на демонстрацию, чтобы поддержать Украину
– В центре Хельсинки тысячи человек вышли на марш "Матери за мир" в поддержку Украины. Акцию организовали финские матери, чтобы продемонстрировать поддержку украинским матерям и семьям, страдающим от войны
– Десятки тысяч протестующих вышли на улицы канадских городов против развязанной Россией войны в Украине. Люди требовали от правительства Канады ужесточить санкции против РФ и закрыть небо над Украиной
Помощь
- Группа украинских детей, больных раком, прибыла на лечение в Великобританию
- 12 терминалов спутниковой связи Starlink прибыли в Киев
- Мэрия Вены отправила в Украину 6 грузовиков гуманитарной помощи, а это – 150 больничных коек, 50 носилок, одеяла и ультразвуковое оборудование
- Только в течение 13 марта из Польши в Украину отправились 25 грузовиков, 9 автобусов и 58 вагонов гуманитарной помощи